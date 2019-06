"Era uno 'e nuje o faceva a vede?": Alessio Sollo e la nuova poesia per Maurizio Sarri

È il frontman e anima inglese dello gruppo rock bagnolese The Collettivo, ma anche poeta in italiano e in napoletano, regalando alcune delle sue perle alle band napoletane con coi collabora, tra cui i Foja. È Alessio Sollo, artista a tutto tondo, ma anche gran tifoso del Napoli. Attraverso il suo profilo Facebook pubblica spesso e volentieri piccoli saggi d’arte sotto forma di poesia. L’anno scorso dedicò alcune strofe al suo conterraneo Maurizio Sarri (clicca qui per la poesia del 2018 dedicata a Sarri). Oggi, con le voci sempre più insistenti che lo vedono vicino alla Juventus, Sollo ritorna a scrivere del tecnico.

"Ma allora ce va o nun ce va?

È tutto 'o vero o niente 'e cche'?

Se po' sape' qual è verità,

era uno 'e nuje o faceva a vede'?"

"Ma staje parlanno de' 'o cummannante?

'O cummannante nun sbaglia maje!

È n'ommo 'e cristallo, è nato brigante

chi nasce brigante nun more Savoia!"

"Ma tu si' sicuro? He letto 'e giurnali?

Chillo vo' 'o dito cu' tutta 'a mano

ha ditto ca' 'nce sta niente 'e male:

Torino sta chiena 'e napulitani!"

"So malelengue, nun 'e dda' retta

è sulamente carta straccia:

che fa', ce 'e lleva e po' ce mmette

'a famme, 'o scuorno e 'e paccheri 'a faccia?"