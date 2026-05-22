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Erede di Conte, Gazzetta: "Napoli tenta Allegri, ma sale Italiano"

Erede di Conte, Gazzetta: "Napoli tenta Allegri, ma sale Italiano"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:20Brevi
di Fabio Tarantino

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al nuovo corso del Milan. Il titolo “Svolta Milan” racconta la rivoluzione rossonera, con il possibile arrivo di Gerry Cardinale che potrebbe accelerare le decisioni societarie. In dirigenza cresce la candidatura di Igli Tare come punto di riferimento, mentre in panchina Massimiliano Allegri viene indicato come profilo centrale per rilanciare la squadra. Sul mercato il nome di Leon Goretzka emerge come obiettivo per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano il progetto rossonero è in piena evoluzione con decisioni attese nelle prossime settimane decisive per il club rossonero consolidato.

Spazio anche alle rivali, con l’Inter protagonista del derby mediatico. Il quotidiano riporta il titolo “Inter da derby”, sottolineando le parole di Beppe Marotta che ha lanciato una frecciata al Milan parlando delle sue stelle nerazzurre. Sul fronte Napoli, il futuro della panchina resta aperto: dopo la gestione di Antonio Conte si valutano diversi profili, con Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano tra i nomi in corsa. Il titolo “Napoli tenta Max ma sale Italiano”.