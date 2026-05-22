Prima pagina Panchina Napoli, Corriere dello Sport: "Sarri ha scelto l'Atalanta"

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Il futuro di Luka Modric è al centro del dibattito sul possibile prolungamento della sua carriera. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Il centrocampista croato Luka Modric vorrebbe continuare a giocare almeno per un’altra stagione e non esclude la permanenza al Milan, soluzione che diventerebbe concreta in caso di conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. In questo scenario si aprirebbe anche un’ipotesi particolare per il futuro del giocatore, che potrebbe in prospettiva legarsi proprio al tecnico livornese come collaboratore nello staff una volta terminata la carriera da calciatore. Se invece l’allenatore non dovesse restare, Modric valuterebbe altre destinazioni pur di proseguire ancora per una stagione ad alti livelli.

Sarri ha scelto l’Atalanta

Sul fronte Atalanta, la società bergamasca sarebbe pronta a ripartire da Maurizio Sarri Maurizio Sarri, individuato come guida tecnica per il nuovo ciclo. Il tecnico avrebbe scelto il progetto della Dea, convinto dal lavoro di Cristiano Giuntoli Cristiano Giuntoli e dalla struttura dirigenziale guidata da Antonio Percassi Antonio Percassi. Prima però sarà necessario risolvere la situazione contrattuale con la Lazio, con la possibile rescissione anticipata del biennale in essere. Solo dopo questi passaggi Sarri potrà iniziare una nuova pagina della sua carriera a Bergamo, con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni del club.