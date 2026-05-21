Prima pagina Ribaltone Juventus, Tuttosport: "No Champions, no Comolli"

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La prima pagina odierna di Tuttosport si apre con il titolo “No Champions no Comolli”, dedicato alla delicata situazione in casa Juventus. Secondo il quotidiano, John Elkann avrebbe intenzione di attendere l’esito del derby e di valutare direttamente la situazione alla Continassa prima di prendere decisioni definitive sul futuro dirigenziale. La posizione dell’amministratore delegato Damien Comolli resta in bilico, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Juventus tra campo e dirigenza, Spalletti al centro del progetto

Nel frattempo, Luciano Spalletti ha incontrato i tifosi e si è assunto le proprie responsabilità, ribadendo però la necessità di maggiore centralità nelle scelte tecniche e di un sostegno più strutturato da parte della dirigenza. Tra le ipotesi circolate, quella di un possibile affiancamento con un dirigente come Giovanni Tognozzi, figura che potrebbe contribuire a costruire un rapporto più stabile e collaborativo rispetto al passato recente.