Prima pagina Sarri corre da Giuntoli, Tuttosport: "E' sempre più Atalanta"

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La prima pagina di Tuttosport si apre con il titolo “Alta tensione Juve”, dedicato al momento delicato del club bianconero. In società la situazione appare complessa, con il direttore generale Damien Comolli deciso a non arretrare sulle proprie posizioni mentre la squadra attraversa una fase di forte incertezza, anche sul piano degli allenamenti. Un clima teso che si riflette inevitabilmente sulla preparazione in vista del derby contro il Torino, una sfida considerata decisiva per la corsa alla qualificazione in Champions League e per il prosieguo della stagione bianconera.

Mercato e intrecci sulle panchine

Sul fronte mercato si accende invece la sfida tra Milan e Roma, entrambe interessate a rinforzare l’attacco con un nome preciso: Gianluca Scamacca. L’attaccante potrebbe lasciare l’Atalanta, aprendo così un duello di mercato tra rossoneri e giallorossi per assicurarsi le sue prestazioni. Nel frattempo, proprio il club bergamasco è al centro di importanti movimenti tecnici: l’Atalanta avrebbe individuato in Maurizio Sarri il profilo ideale per ripartire, con l’eventuale addio di Raffaele Palladino sempre più probabile. La scelta sarebbe favorita anche dall’imminente arrivo di Cristiano Giuntoli, destinato a ricoprire un ruolo chiave nella nuova struttura dirigenziale nerazzurra e a indirizzare le prossime mosse del club.