Prima pagina Panchina Napoli, Corriere dello Sport: "De Laurentiis ora ha fretta"

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La prima pagina odierna de Corriere dello Sport si apre con il titolo “Le civette sul Comolli”, dedicato alla situazione delicata in casa Juventus. Il quotidiano racconta un momento di forte tensione per il club bianconero, con la qualificazione alla prossima Champions League ormai a rischio e possibili riflessioni interne ai vertici societari. Secondo il giornale, John Elkann starebbe valutando un nuovo ribaltone dirigenziale, mentre la posizione dell’amministratore delegato Damien Comolli sarebbe in discussione dopo una stagione giudicata al di sotto delle aspettative. Si parla anche di panchina Napoli con De Laurentiis che ha fretta ma con Sarri che ora ha qualche dubbio.

Juventus in bilico e caso Bernardo Silva

Nel focus sul mercato, il quotidiano evidenzia come alcuni investimenti, tra cui quelli legati a Loïs Openda e Johan Bakayoko Zhegrova, non abbiano finora reso quanto sperato. In questo contesto si complica anche la pista che porta a Bernardo Silva: il centrocampista portoghese, in uscita dal Manchester City, non sarebbe intenzionato a giocare in Europa League e preferirebbe una destinazione più ambiziosa, con l’Atletico Madrid pronto a inserirsi grazie al progetto tecnico legato a Antoine Griezmann.