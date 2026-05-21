Prima pagina Allegri-Napoli, Gazzetta frena: "Solo Max per il Milan"

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La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport si concentra soprattutto sul futuro del Milan e di Massimiliano Allegri. Il titolo principale scelto dal quotidiano è “Solo Max”, chiaro riferimento alla volontà del club rossonero di proseguire il percorso con il tecnico livornese anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla rosea, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro con Gerry Cardinale per definire programmi, strategie e obiettivi futuri, mentre sul mercato prende sempre più consistenza anche la pista che porta a Leon Goretzka per rinforzare il centrocampo.

Juve, si complica la pista Bernardo Silva

Spazio anche alle manovre estive della Juventus, impegnata nella pianificazione della prossima stagione. In evidenza il titolo “Bernardo, no alla Juve”, con il quotidiano che racconta le difficoltà dei bianconeri nella corsa a Bernardo Silva. Secondo le indiscrezioni, senza la qualificazione alla prossima Champions League il centrocampista portoghese sarebbe maggiormente orientato ad accettare la proposta dell’Atletico Madrid. Una situazione che rischia di complicare i piani della società torinese, alla ricerca di rinforzi di alto profilo per rilanciare il progetto tecnico nella prossima stagione.