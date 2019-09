Euro 2020, i risultati della serata: Bosnia e Danimarca a valanga

Serata ricca di gol per le nazionali impegnate nelle gare di qualificazione ad Euro 2020. Molto bene Danimarca e Bosnia, a valanga rispettivamente contro Gibilterra e Liechtenstein. Bene anche la Svezia che si è imposta per 4-0 contro le Isole Far Oer, mentre soltanto un pari per Irlanda-Svizzera. Vince anche la Norvergia in casa contro Malta.

I RISULTATI:

Bosnia-Liechtenstein 5-0

Far Oer-Svezia 0-4

Finlandia-Grecia 1-0

Gibilterra-Danimarca 0-6

Irlanda-Svizzera 1-1

Israele-Macedonia 1-1

Norvegia-Malta 2-0

Romania-Spagna 1-2