Everton, Ancelotti duro: "Non va bene giocare così. Ho intenzione di parlare ai giocatori!"

Arriva l'eliminazione per l'Everton di Carlo Ancelotti in FA Cup nel derby. I toffees non hanno approfitato di un Liverpool pieno di riserve, complice una seconda parte di gara disastrosa. L'ex tecnico azzurro ha parlato ai media britannici nel post partita: "Nella seconda metà della gara non siamo stati abbastanza bravi. Ho intenzione di parlare con loro e dirgli che non va bene giocare così. Non siamo stati continui nella gara, abbiamo perso intensità e fiducia, dovevamo mantenere la stessa idea di gioco del primo tempo, ma non ci siamo riusciti"

UNA SETTIMANA DI TEMPO - “Ora abbiamo tutta la settimana per prepararci in vista del prossimo match. Da quando sono arrivato, abbiamo sempre giocato, senza fare allenamento."