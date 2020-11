Fabiàn, contro la Roma addio alla staticità: Gattuso lo ha cambiato nei numeri

Fabiàn Ruiz contro la Roma è stato uno dei protagonisti, ma non solo per il gol firmato contro i giallorossi. Il giocatore spagnolo, infatti, si è ben destreggiato in campo anche grazie alle nuove direttive avute dal tecnico Gattuso. Cosi lo spagnolo ha corso tanto, lasciandosi alle spalle quella staticità di cui qualuno lo aveva accusato nelle settimane scorse. Fabiàn, nel completto, è il giocatore che in campo ha corso di più: 12.124 km percorsi nel corso della partita, più di tutti. Il primo dei giallorossi in questa statistica, per intenderci, è Pedro che ha corso 11.169 km.