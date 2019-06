Fabian si racconta: "Giocavo per strada, con i pulcini feci 107 gol. Mia madre si è privata di tanto per me"

Nella lunga intervista rilasciata al “El Mundo”, il centrocampista del Napoli e della Spagna under 21 Fabian Ruiz ha raccontato la sua infanzia.

Cosa facevo uscito da scuola? “Tornavo a casa e mangiavo velocemente. Non vedevo l'ora di finire il prima possibile per uscire e poter giocare a calcio nel parco vicino casa. Giocavamo per strada, mettendo le pietre per fare le porte. Giocavamo tra le macchine. Mio fratello, sei anni più grande di me, mi portava con i suoi amici a giocare. Ero sempre con persone più grandi. E così la mia vita andò avanti in città. Oggi mio fratello ha 29 anni. Mia sorella compirà 21 anni".

Quanto è stata importante la famiglia? “Li ringrazio per ogni cosa positiva che mi capita, sono sempre stati vicino a me anche nei momenti peggiori. Senza di loro non sarei mai arrivato qui".

Qual è stato il ruolo di tua madre? "Mia madre è tutto per me. È stata lei a far uscire i suoi tre figli nonostante le difficoltà. Ed è stata lei a fare in modo che potessi giocare a calcio ogni pomeriggio. È stata fondamentale. Due o tre anni dopo il mio arrivo al Betis, il club gli offrì un lavoro per le pulizie. Sono rimasto circa 10 anni lì. A casa hanno cercato di farmi vedere che le cose andavano bene, si sono sforzati e si sono privati di tante cose. Solo quando mi sono fatto più grande l’ho capito. Ma mio fratello lo sapeva. Ha realizzato".

È vero che hai segnato 107 gol in una stagione? "Quello è successo nei pulcino al secondo anno con Betis. Lasciavo il centrocampista in ogni partita e andavo a giocare davanti, da esterno…facevo un po 'di tutto.

La tua rapida evoluzione fisica non era facile da gestire. "Sono sempre stato uno dei più giovani della squadra. Gli allenatori scherzavano con mia madre e le dicevano se fossi cresciuto un po ' sarei stato perfetta. Ma quando avevo 14 anni, quando tornai dalle vacanze, ero cresciuto molto. Erano tutti sorpresi! Solo in tre o quattro mesi. Non ricordo se fosse 30 centimetri che sono cresciuto, ma molto. Improvvisamente, sono diventato uno dei più alti. Questo mi ha penalizzato molto. E 'stato l'anno in cui ho avuto il momento peggiore. Ero ancora un bambino e mi mancava molto coordinamento. Avresti dovuto vedermi sul campo. Ho giocato pochissime partite in quella stagione. E quello che volevo era giocare. È stato un brutto momento"

Ma sei riuscito a debuttare nel Betis a 18 anni. “Lo ricorderò per sempre. Come mi hanno chiamato due giorni prima della partita per dire che avrei viaggiato con la prima squadra. Non ci credevo. Non mi aspettavo nemmeno che potessi fare il suo debutto. È stato molto bello. Ricordo tutti quelli che mi sostenevano dopo tutto quello che era successo. Stavo realizzando un sogno".

Che cosa ho imparato al Betis? "Ho imparato che, nonostante le difficoltà, dovevo volere la palla in qualsiasi momento. La cosa più importante era che mi sentivo soddisfatto di quello che stavo facendo. Che non mi importava del risultato. Mi ha insegnato ad amare la palla, a continuare a provare quando anche quando fallito. La cosa principale per un giocatore di calcio è la fiducia. Avevo bisogno che si fidassero di me. Darmi opportunità. Me l’hanno data".