Fase 2, per cosa potremo spostarci? Solo quattro motivi per uscire in strada

Dopo le parole di Giuseppe Conte ci sono ancora tanti dubbi circa la Fase 2 in Italia. Tra le tante domande che si pongono i cittadini c'è la seguente: quali sono i motivi per i quali potremo spostarci e scendere in strada? Dal 4 maggio in che occasioni potremo uscire? Ma, soprattutto, potremo farlo? Sì, ma solo per quattro motivi: lavoro, urgenze, motivi di salute, visite ai congiunti. Il Decreto spiega che "Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute".

NOVITA' - La novità, di fatto, resta la visita ai congenti. Dal 4 maggio si considereranno necessari gli spostamenti, a patto che "venga rispettato il divieto di assembramento (niente feste tra parenti, ndr) e il divieto interpersonale di almeno un metro e che vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie", si legge sul Decreto.