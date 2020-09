Festa 50 anni del PSG: Ancelotti votato miglior allenatore della storia del club

Carlo Ancelotti è stato nominato miglior allenatore nella storia del PSG da una giuria composta da tifosi, giornalisti ed ex giocatori. Il brasiliano è stato premiato oggi, in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario del club. Ancelotti, il tecnico che ha cominciato la lunga striscia di successi dei parigini degli ultimi anni, ha preceduto in classifica Laurent Blanc e Luis Fernandez. Questo, invece, l'11 migliore: Lama, Silva, Ricardo, Marquinhos, Rai, Verratti, Fernandez, Susic, Ibrahimovic, Pauleta, Ronaldinho.