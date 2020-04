FIFA, si va verso il Mondiale per club nel 2022 e finestre internazionali cancellate

Secondo quanto riportato da As la FIFA avrebbe già deciso di rinviare di un anno il nuovo Mondiale per Club, dove parteciperanno i vincitori continentali delle ultime quattro stagioni. Il torneo avrebbe dovuto cominciare a giugno 2021 ma il rinvio degli Europei proprio per quel periodo costringe la FIFA a rivedere le cose. Il torneo, ricordiamo, si disputerà ogni quattro anni ed è stato concepito per essere giocato l'anno prima di un Mondiale, al posto della Confederations Cup. Inoltre la FIFA ha in mente di spostare le finestre dedicate alle nazionali di settembre, ottobre e novembre per permettere ai campionati nazionali di riassestarsi.