Fifa 'the Best' a Messi. In Olanda insorgono: "Cosa altro doveva fare Van Dijk?"

In Olanda non hanno in alcun modo digerito l'assegnazione del FIFA the Best a Leo Messi. Il giornale 'Voetbal International' apre quest'oggi la sua edizione online con un articolo dal titolo eloquente: "Cosa altro deve fare un difensore per essere il migliore?". Il riferimento è all'ultima stagione di Virgil Van Dijk, pressoché perfetta alla guida del Liverpool campione d'Europa. Una stagione che comunque non è bastata per permettere a Van Dijk di ricevere il premio della FIFA.