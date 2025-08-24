Focus mercato alla DS: Venerato parlerà del primo obiettivo in attacco del Napoli

Stasera alle 22.45 prima puntata de "La nuova Ds" su Rai 2 condotta da Paolo Maggioni (in arrivo da Rainews 24) e Simona Rolandi. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultimissime novità di mercato. Consueto focus sul Napoli e su Hojlund primo obiettivo offensivo del club campione d'Italia.

