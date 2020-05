Follia in Turchia, Toktas uccide suo figlio di 5 anni: "Non sono pazzo, ma non lo volevo"

Una notizia terrificante e agghiacciante, quella che arriva dalla Turchia: il calciatore del Bursa Yildirim Spor, Cevher Toktas, ha ucciso suo figlio di cinque anni, che era ricoverato in ospedale per Coronavirus. Ad ammetterlo è stato lo stesso giocatore, parlando con la polizia locale: “Ho messo un cuscino sulla faccia di mio figlio. Dopo un po’ ho chiamato i dottori affinché non sospettassero nulla. Non ho mai amato il mio figlio più piccolo e sono lucido, non ho problemi mentali. L’unica ragione per cui l’ho fatto è che non lo volevo”. Queste le dichiarazioni sconvolgenti di Toktas alle autorità. Adesso il turco rischia la condanna all’ergastolo con l'accusa di omicidio colposo. Lo riporta il Corriere dello Sport.