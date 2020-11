FOTO - Ancelotti in lacrime, troppo forte l'emozione nel minuto di silenzio per Diego

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha trascorso in lacrime il minuto di silenzio in omaggio di Diego Armando Maradona. L'ex allenatore del Napoli, avversario in campo in tante sfide contro il fuoriclasse argentino, non ha trattenuto l'emozione prima del match di Premier contro il Leeds. Di seguito lo scatto di Ancelotti in lacrime.