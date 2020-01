FOTO - Nuova avventura per il fratello di Callejon: ha firmato per il Marbella

Nuova avventura per Juanmi Callejon. Il gemello dell'azzurro ha firmato con il Marbella, club di Segunda Division. Il classe ’87 ha siglato un contratto fino al 2021. Dopo l’addio al Bolivar Club dove ha giocato per quasi sei anni, il calciatore ha deciso quindi di tornare in Spagna. DI SEGUITO LA FOTO: