FOTOGALLERY - Maggio omaggiato da ADL con una maglia speciale: "Sempre nei nostri cuori!"

Christian Maggio ha disputato 308 partite in maglia azzurra, prima di andare via la scorsa estate, direzione Benevento. In occasione dell'amichevole, come preannunciato, Aurelio De Laurentiis gli ha riservato una sorpresa, omaggiandolo con una maglia speciale, con il numero 308 sulle spalle. Subito dopo la parola è a Maggio stesso al centro del campo: "Si invecchia sempre ma teniamo duro, per noi è un anno importante. Sono contento di essere qui oggi in mezzo a tanti napoletani, mi sento anche io napoletano e questo mi rende orgoglio".

Il presidente De Laurentiis consegna la nuova maglia del Napoli a Maggio: "Hai giocato 308 partite col Napoli, purtroppo non c'è stato l'ultimo giro di campo, ma avviene in questo momento e te lo dovevamo. Ti portiamo sempre nel cuore, sei stato uno dei primi giocatori che ho portato a Napoli in serie A".