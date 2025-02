Fu accostato al Napoli, gara da incubo per Biraghi: pasticcia e fa l'autogol del 3-2

Certamente non indimenticabile la gara di Cristiano Biraghi contro il Bologna. L'ex difensore della Fiorentina, trasferitosi al Torino a gennaio e che era stato accostato anche al Napoli, sul parziale di 2-2 ha deviato in maniera maldestra un tiro destinato ad uscire fuori ed è finito per farsi autogol. Un errore che è costato molto ai granata, che sul 90esimo si sono visti sotto 3-2 e non sono riusciti a riagguantare il risultato.

