Gaffe a RTL: la battuta sulla sciatrice napoletana e gli allenamenti a Roccaraso fa discutere

vedi letture

La strada verso Milano-Cortina 2026 si interrompe bruscamente, almeno per ora, per Giada D’Antonio. La sedicenne sciatrice napoletana ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento di gigante a Dobbiaco e sarà operata nei prossimi giorni, rinviando così il sogno olimpico.

A far discutere, però, non è stato solo l’infortunio. Durante una trasmissione su RTL 102.5, una battuta dello speaker Luca Viscardi, che ha ironizzato sull’allenamento a Roccaraso “imparato dai TikToker”, ha scatenato polemiche e accuse di stereotipi territoriali. Sui social è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, denunciando il carattere discriminatorio del commento.

In diretta, la giornalista Sara Colagiuri ha subito corretto il tiro, ricordando che il talento non ha confini geografici. Successivamente, RTL 102.5 ha diffuso una nota ufficiale di scuse, prendendo le distanze da ogni interpretazione offensiva.