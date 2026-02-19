Sentite De Paul: "Vincere la MLS è più difficile che vincere la Champions"

“Vincere la Major League Soccer è più difficile che vincere la Champions League”. Parole e musica di Rodrigo De Paul centrocampista attualmente in forza all’Inter Miami e con un passato in Europa con le maglie di Udinese e Atletico Madrid. “Penso che sia più difficile vincere la MLS che la Champions League. - ha spiegato l’argentino come riporta l’edizione messicana di Marca sui propri social - Sembra folle, ma il format della MLS è davvero duro. Bisogna giocare sempre alla perfezione".

De Paul infatti evidenzia come la stagione del massimo campionato nordamericano sia molto lunga considerando che alla stagione regolare si aggiungono anche i play off per la vittoria finale. Un formato molto diverso dalle competizioni europee che nella maggior parte dei casi, soprattutto nei campionati di vertice, si compongono solo di una stagione regolare senza prevedere una post-season. Secondo De Paul la presenza di gare a eliminazione diretta aumenterebbe infatti il rischio di caduta per una favorita al successo finale e richiederebbe una preparazione sia a livello tattico sia a livello psicologico maggiore che negli altri campionati.