Genk-Liverpool, due tifosi sbagliano città ed atterrano a... Gent! Il club li ospita per l'Europa League

Singolare episodio, quello accaduto a due tifosi del Liverpool intenti a seguire i reds nella trasferta di Champions contro il Genk. Il portale gianlucadimarzio.com ci racconta l'episodio, che ha visto protagonista involontario il club del Gent: "Due fratelli, tifosi del Liverpool, costretti a stracciare i propri biglietti per la sfida di Champions League. Il motivo? I due hanno raggiunto Gent, invece di Genk, lontana più di 150 km dal posto in cui si sarebbe disputata la partita, rendendosi conto dell’errore solo trenta minuti prima dell’inizio della gara, quando era ormai troppo tardi.

Fortuna nella sfortuna. La voce si è sparsa e il Gent è venuto a conoscenza di questa storia, tant'è che ha subito lanciato un appello per rintracciare i due tifosi offrendogli poi un biglietto gratis per la (loro!) sfida di Europa League contro il Wolfsburg, in programma questa sera. “Se qualcuno conosce questi due ragazzi oppure ha i loro contatti, ditegli che sono invitati per la partita contro il Wolfsburg. Poi gli daremo lezioni di geografia belga”, hanno scherzato sul profilo Twitter.

Un premio consolazione per i due fratelli che non sembrano estranei a queste disavventure: “L'ultima volta che io e Lee abbiamo provato ad andare a vedere il Liverpool, abbiamo preso il treno sbagliato. Invece di salire sul treno veloce, siamo finiti su uno che ha impiegato circa sei ore. Forse è meglio che la prossima volta ci organizzi il viaggio qualcun altro”, ha spiegato Rob, uno dei, nelle dichiarazioni riportate dal Daily Mail".

🇧🇪Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!



🇬🇧 If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo