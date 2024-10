Gilmour brilla, McTominay meno del solito: i numeri della gara contro la Croazia

90 minuti in campo sia per Gilmour che per McTominay nella partita della Scozia contro la Croazia. I due centrocampisti azzurri sono inamovibili nella propria nazionale e nonostante la sconfitta per 2-1 hanno giocato comunque una buona gara, Billy in particolar modo.

Spiccano infatti per lui gli 87 tocchi del pallone, vero faro della manovra scozzese, con anche 63 passaggi completati su 70 quindi una percentuale di riuscita del 90%. Da sottolineare anche l'enorme prestazione di Gilmour in fase difensiva: 7 contrasti a terra vinti su 10, 2 duelli aerei vinti su 2, 3 falli subiti, 1 intercetto e 1 tiro bloccato.

Anche la performance di McTominay non è malvagia, ma forse con qualche imprecisione in più del solito. Scott infatti dà comunque un discreto apporto in rifinitura con 3 passaggi chiave e 1 grande occasione da rete creata, nessun tiro in porta però per lui e soprattutto pesano i 13 palloni persi e gli 8 contrasti falliti su 10.