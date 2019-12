Giudice sportivo, lancio di oggetti in campo: multato il Brescia di Cellino

Quattro squalificati e una sola ammenda nel comunicato di oggi del Giudice sportivo in riferimento all'ultima giornata di Serie A: è pari ad € 8.000 nei confronti del Brescia, per "avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco tre oggetti (due accendini e un residuo di bengala), due dei quali indirizzati verso calciatori della squadra avversaria, senza colpirli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".