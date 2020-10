Governo, Premier Conte: "Numeri preoccupanti, valutiamo di intervenire ulteriormente"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato in occasione della festa del quotidiano Il Foglio, ha parlato anche dei possibili scenari dei prossimi giorni: "Abbiamo adottato un quadro di misure restrittive e a livello regionale ci sono dei governatori che stanno adottando misure ancora più restrittive. Stiamo lavorando, ci stiamo confrontando con gli esperti e valutando se intervenire ancora. Per la portata di questa seconda ondata non c’è un manuale né una palla di vetro, i numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa", riporta il Corriere della Sera.