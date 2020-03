Hellas, infortuni a lungo termine: due gialloblu salteranno il Napoli

Sarà l'Hellas la prossima avversaria del Napoli in campionato, che per gli azzurri riprenderà soltanto fra dieci giorni. In casa Verona, però, arrivano notizie riguardanti l'infermeria, proprio il vista del match contro gli azzurri (l'Hellas affronterà prima la Samp domenica pomeriggio): gli esami radiologici di controllo, cui è stato sottoposto Fabio Borini nelle scorse ore, hanno evidenziato che la già diagnosticata lesione al muscolo retto femorale non risulta ancora guarita. Il calciatore dovrà quindi proseguire le cure e il percorso riabilitativo stabilito.

Per Fabio Borini, così come per Davide Faraoni, cui già la scorsa settimana è stato diagnosticato un trauma distorsivo al comparto mediale della caviglia destra, i tempi di recupero sono al momento quantificabili in tre/quattro settimane.