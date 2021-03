I Club Napoli scrivono a Ghoulam: "Non mollare, ti saremo accanto per questa ulteriore salita"

Faouzi Ghoulam è reduce dall'operazione al crociato del ginocchio sinistro. 88 club Napoli nel mondo hanno testimoniato la loro vicinanza allo sfortunato terzino azzurro in questo momento così difficile. Di seguito il testo integrale.

"Caro Faouzi, nel vederti dolorante durante la partita di domenica, abbiamo sofferto e siamo stati con il fiato sospeso in attesa di avere informazioni sull’esito dell’infortunio.

L’ansia di avere Tue notizie è stata più intensa della gioia della vittoria.



Ti abbiamo ammirato nel corso degli anni per la acclarata voglia di Napoli e per aver sposato, da quando sei arrivato, i colori della maglia azzurra e della Città di Napoli cui tanto hai dato come Uomo e come Professionista.

Noi del Club Napoli Nel Mondo vogliamo farti sentire la nostra vicinanza ed il nostro supporto in questo ennesimo delicato momento della Tua carriera.

Siamo certi che continuerai a lottare e Ti rialzerai con la stessa forza con la quale, partita dopo partita, hai travolto la fascia del manto erboso che ti appartiene.



Non mollare, sii forte e ricorda che la felicità più grande sta nel risollevarsi sempre dopo una caduta.

Noi saremo accanto a te, passo dopo passo, nell’affrontare questa ulteriore salita.

Nelson Mandela ha detto “Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi”.

Un abbraccio ed un grosso in bocca al lupo.