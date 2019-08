I consiglieri comunali Giova e Venanzoni: "Preoccupanti ritardi sulla firma della convenzione"

"Avremmo voluto non farlo perchè convinti che in tempi rapidi si approdasse alla firma della così tanto sofferta convenzione che regola i rapporti tra amministrazione comunale di Napoli e società sportiva Calcio Napoli. Ed invece, nonostante il voto dell'aula, tra ferie agostane, impegni precampionato e calcio mercato è calato il silenzio su questo atto importante che ricordiamo negli ultimi anni ha fatto perdere qualche milione di euro alle casse comunali". Così i consiglieri comunali di Napoli Roberta Giova del gruppo 'La Citta'' e Diego Venanzoni del Pd. "Il campionato è iniziato e la prima partita in casa è prevista per il 15 settembre. Per quella data sarà necessario predisporre tutti gli atti perchè finalmente si possa stabilire un rapporto stabile e duraturo nell'interesse delle parti, dei tifosi e dell'intera comunità napoletana. Eppure - aggiungono Giova e Venanzoni - siamo in presenza di uno stadio nuovo, completamente ristrutturato, grazie al pesante impegno economico della Regione, ricordiamolo. Un biglietto da visita eccezionale, che pone finalmente lo Stadio San Paolo tra gli stadi italiani più gradevoli ed accoglienti, insomma un ghiotta occasione per la città da non perdere. Ci aspettiamo dunque uno scatto d'orgoglio da parte dell'assessore Borriello e del direttore Auricchio che tanto si è impegnato per la soluzione dell'intera annosa questione. Certo l'ultima stagione non fa ben sperare proprio perchè il Comune di Napoli in predissesto è bene ricordarlo, non e' stato in grado di incassare un euro. Se cosi' dovesse essere non resterebbe che aggiungere la possibile Convenzione all'elenco dei clamorosi fallimenti accumulati da questa esperienza amministrativa", concludono Giova e Venanzoni.