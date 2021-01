Sky - Caso Osimhen: nessuna multa per il nigeriano che s'è scusato

"Il Napoli ci informa che non c'è stata nessuna multa per Victor Osimhen". Questa la notizia diffusa dai telecronisti di Sky Sport durante Cagliari-Napoli, in merito alla vicenda che in queste ore ha visto protagonista il centravanti nigeriano. La società, dunque, avrebbe deciso di perdonare Osimhen per aver partecipato ad una festa in Nigeria senza mascherina e distanziamento. L'attaccante è poi risultato positivo al Covid.