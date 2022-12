SSC Napoli, il report: personalizzato in campo per Rrahmani

Questo il report diffuso dal club sul sito ufficiale.

Allenamento in mattinata per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno con la squadra che si prepara per la partenza in Turchia. Questo il report diffuso dal club sul sito ufficiale.

"Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza in palestra si è spostato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico, esercitazioni di possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo".