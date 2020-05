Il Barça riprende gli allenamenti, il club specifica: "Lavoro individuale e niente spogliatoio"

Anche in Spagna le squadre di calcio stanno cominciando a riprendere i lavori dopo lo stop causato dall'emergenza Coronavirus. Anche il Barcellona da venerdì riprenderà i lavori al centro sportivo blaugrana, con i giocatori che avranno il proprio kit personale - come specificato dal club con un comunicato ufficiale - e dal campo non faranno sosta negli spogliatoi, andando direttamente a casa dopo la sessione che sarà rigorosamente individuale.