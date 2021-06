Il Bari dei De Laurentiis alla ricerca di un allenatore: quattro i nomi in lizza

Il neo ds del Bari Ciro Polito sarà subito chiamato a scegliere l’allenatore della prossima stagione. Al momento, sono quattro i nomi in lizza che vengono valutati. Si tratta di Domenico Toscano, ex Reggina, Massimo Pavanel, Michele Mignani e Roberto Occhiuzzi, nell’ultima stagione al Cosenza retrocesso in C. All’inizio della prossima settimana, il ds Polito e la società biancorossa prenderanno una decisione. A riportarlo è l’esperto di mercato Sky Sport, Gianluca Di Marzio.