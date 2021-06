Il Bari dei De Laurentiis sogna in grande: l'obiettivo per la panchina è Liverani

Archiviata la trattativa per far diventare Ciro Polito il nuovo direttore sportivo, adesso in casa Bari l'attenzione è tutta rivolta alla scelta del prossimo tecnico. Secondo quanto riportato da La Repubblica, su questo tema, oltre ai nomi già emersi di Domenico Toscano, Giuseppe Scienza del Monopoli e Massimo Pavanel, ci sarebbe da tenere in considerazione anche la candidatura di Stefano Vecchi da poco liberatosi dal contratto con il SudTirol. Il sogno del club pugliese, però, arriverebbe addirittura dalla Serie A, ovvero il campionato dove ha allenato fra Lecce e Parma Fabio Liverani.