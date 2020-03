Il Calcio è fermo ma la passione non si ferma: Scopri il Sottocosto di E-Napolistore

Il calcio è fermo, la Serie A è sospesa ed a quanto pare si dovrà aspettare fino a maggio per avere notizie più precise. La passione per la squadra azzurra però non si ferma mai e tutti i tifosi da casa seguono le vicende dei giocatori napoletani in ogni momento, protagonisti di grandi atti di generosità e sensibilizzazione, in questo momento particolare. Nemmeno Napoli Store si ferma e coglie l'occasione per proporre delle offerte incredibili a tutti i sostenitori della SSC Napoli che in questo momento vogliono coccolarsi nelle loro abitazioni. Navigando il volantino sulle offerte dedicate ai prodotti del Napoli Calcio 1926 c'è davvero un' ampia scelta che soddisfa tutte le esigenze e tutte le tasche. Saldi Napoli mai visti insomma. La maglia ufficiale del Napoli stagione 2019/2020, il simbolo della fede partenopea ad un prezzo molto basso, disponibile in diversi modelli. Non solo le magliette del Napoli ma anche la tuta Napoli per uomo, donna o bambino.

In microfibra, in acetato, da allenamento come la tuta Dimaro SSC Napoli, in materiale felpato cotone 100%, oppure la tuta Napoli calcio Champions League 2020 edition addirittura a metà prezzo! Nell'outlet SSC Napoli puoi trovare tutto quello che desideri, prodotti Kappa Napoli di abbigliamento e non solo, anche accessori molto pratici come lo zaino Napoli Kappa nero o il borsone Napoli ufficiale, molto versatile ed apprezzato. E' disponibile inoltre una grande selezione dedicata ai più piccoli, i grandi tifosi di domani che sognano di indossare un completino Napoli azzurro e calcare l'erba dello Stadio San Paolo assieme ai campioni partenopei.

Affari per tutti insomma, linea tecnica, accessori e idee regalo Napoli, collezione baseball limited edition e prodotti vintage Napoli come la tuta vintage blu, il top seller degli ultimi mesi. Non resta che approfittarne, cliccare sul link in fondo per vedere tutte le offerte ed acquistare comodamente da casa senza costi di spedizioni aggiuntivi, basta infatti superare la soglia di 29.90€ e la consegna è gratuita! Clicca qui per sfogliare il volantino!