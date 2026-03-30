Il dt dell'Egitto fa partire il toto-Salah: "C'è anche un club di Serie A"

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Ibrahim Hassan, fratello del ct dell'Egitto, suo braccio destro e direttore tecnico della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a On Sports

Ibrahim Hassan, fratello del ct dell'Egitto, suo braccio destro e direttore tecnico della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a On Sports sul futuro di Mohamed Salah, che a fine stagione lascerà il Liverpool: "Preferirei che rimanesse in Europa. Ho sentito parlare di offerte da parte del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco e di club di Serie A". La squadra in questione è ovviamente la Roma, he sogna un suo ritorno.

Salah, la preferenza è l'Europa?

Le parole di Hassan in qualche modo possono aiutare, soprattutto perché ha criticato l'eventuale decisione di trasferirsi in MLS: "Sarebbe troppo lontano dai riflettori. Non vi ricorderete di Salah più di quanto io mi ricordi di [Lionel] Messi adesso. Non provo nemmeno a guardarlo. "Se non dovesse ricevere offerte dall'Europa, un trasferimento nel campionato saudita sarebbe una buona opzione, soprattutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo".