Ultim'ora Lukaku, ora cosa succede? Repubblica: “Domani non si presenterà”

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Una decisione legata esclusivamente al programma di recupero concordato, con Lukaku che ha preferito continuare le cure nel suo Paese.

Romelu Lukaku rompe il silenzio e spiega la propria scelta sul percorso di recupero. L’attaccante del Napoli ha affidato a una lunga storia su Instagram il chiarimento sulla sua situazione fisica e sul mancato ritorno a Napoli - previsto inizialmente per la scorsa settimana - ribadendo la necessità di proseguire la riabilitazione in Belgio.

Lukaku non torna

Il centravanti classe ’93 non farà dunque ritorno immediato al Training Center di Castel Volturno, nonostante la richiesta del club. Una decisione legata esclusivamente al programma di recupero concordato, con Lukaku che ha preferito continuare le cure nel suo Paese.

Il Napoli confermerà la linea dura?

Il Napoli resta in attesa di sviluppi sulle condizioni del giocatore, mentre lo staff medico monitora il percorso riabilitativo. La priorità, in questa fase, è consentire a Big Rom di rientrare al meglio della condizione senza forzare i tempi. Ma se lo farà in Belgio il Napoli potrebbe confermare la sua linea dura.