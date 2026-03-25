Da Meret a Hojlund, 12 azzurri in nazionale (out Lukaku): il programma completo
I calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali sono dodici. Erano tredici prima del forfait di Lukaku che ha lasciato il ritiro del Belgio. Dagli italiani agli scozzesi, da Elmas a Hojlund, ecco l'elenco completo dei giocatori in giro per il mondo. Ecco l'elenco:
Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano: Italia-Irlanda del Nord (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali
Elmas: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali
De Bruyne,: Usa-Belgio (28 marzo), Messico-Belgio (1 aprile) - Amichevoli
Gilmour, McTominay: Scozia-Giappone (28 marzo), Scozia-Costa d'Avorio (31 marzo) - Amichevoli
Lobotka: Slovacchia-Kosovo (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali
Hojlund: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali
Milinkovic-Savic: Spagna-Serbia (27 marzo), Serbia-Arabia Saudita (31 marzo) - Amichevoli
Olivera: Inghilterra-Uruguay (27 marzo), Algeria-Uruguay (31 marzo) - Amichevoli
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