Ufficiale Da Meret a Hojlund, 12 azzurri in nazionale (out Lukaku): il programma completo

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Dagli italiani agli scozzesi, da Elmas a Hojlund, ecco l'elenco completo dei giocatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali

I calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali sono dodici. Erano tredici prima del forfait di Lukaku che ha lasciato il ritiro del Belgio. Dagli italiani agli scozzesi, da Elmas a Hojlund, ecco l'elenco completo dei giocatori in giro per il mondo. Ecco l'elenco:

Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano: Italia-Irlanda del Nord (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali

Elmas: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali

De Bruyne,: Usa-Belgio (28 marzo), Messico-Belgio (1 aprile) - Amichevoli

Gilmour, McTominay: Scozia-Giappone (28 marzo), Scozia-Costa d'Avorio (31 marzo) - Amichevoli

Lobotka: Slovacchia-Kosovo (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali

Hojlund: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali

Milinkovic-Savic: Spagna-Serbia (27 marzo), Serbia-Arabia Saudita (31 marzo) - Amichevoli

Olivera: Inghilterra-Uruguay (27 marzo), Algeria-Uruguay (31 marzo) - Amichevoli