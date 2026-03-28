Premio 'Il sognatore', l'ottava edizione a Ciro Venerato: l'elenco dei premiati

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Tra i protagonisti di questa edizione figurano Ciro Venerato, giornalista sportivo Rai e vincitore del Premio Il Sognatore.

Si è svolta ieri, presso Villa Domi, l’ottava edizione del premio “Il Sognatore”, promosso dal giornale Lo Strillo e patrocinato moralmente dal Comune di Napoli. Il riconoscimento è stato assegnato a sei personalità considerate, a giudizio dell’organizzazione, dei veri sognatori: per il loro percorso di vita, per la capacità di far sognare gli altri o per aver concretizzato i propri obiettivi. Il premio consiste in una scultura originale ideata dal maestro Armando Jossa.

I premiati e le menzioni speciali

Tra i protagonisti di questa edizione figurano Ciro Venerato, giornalista sportivo Rai e vincitore del Premio Il Sognatore – Mimì De Simone, Eleonora Puglia, attrice, regista e scrittrice, Gennaro Esposito, chef del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense, Pietra Montecorvino, cantante, attrice e autrice, Maurizio Marinella, imprenditore noto per la tradizione delle cravatte, e Gianluca Guida, direttore dell’Istituto Penale Minorile di Nisida. Due, infine, le menzioni speciali: una per Lino Zaccaria, giornalista de Il Mattino e scrittore, e una alla memoria di Salvatore Canu, insignito della Croce al Merito di Guerra per il coraggio dimostrato durante la Seconda Guerra Mondiale.