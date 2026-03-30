Il Tottenham ha scelto il sostituto di Tudor: tutto su un ex Napoli
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Il Tottenham accelera per il dopo Igor Tudor e punta deciso su Roberto De Zerbi. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’allenatore italiano avrebbe dato disponibilità a valutare la proposta degli Spurs, nonostante inizialmente non volesse subentrare a stagione in corso.
De Zerbi verso il sì al Tottenham?
Il club londinese ha messo sul tavolo un contratto di cinque anni, accompagnato da garanzie sulla costruzione di una squadra competitiva. Il pressing della dirigenza inglese è stato determinante per aprire uno spiraglio. Le prossime ore saranno decisive per il sì definitivo: De Zerbi potrebbe così tornare subito in panchina dopo l’esperienza al Marsiglia.
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