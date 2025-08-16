Il Lens perde 1-0 alla prima in Ligue 1: 90 minuti per Diouf

vedi letture

Andy Diouf è il primo obiettivo del Napoli per completare il centrocampo: gli azzurri sono pronti a sborsare una cifra di 20 milioni di euro, o forse anche superiore, per il classe 2003. Quest'oggi, il Lens ha esordito in Ligue 1 contro l'Olympique Lione: i padroni di casa hanno perso 1-0, Diouf è partito titolare ed ha giocato tutti i 90 minuti più recupero.