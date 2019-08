Il Napoli a Marsiglia nel giorno della festa per i 120 anni: il calcio d'inizio al doppio ex Boghossian

Per il secondo test internazionale della sua estate, il Napoli si ritroverà di scena nella festa del Marsiglia per i 120 anni del club. Oltre 40mila spettatori sono attesi per assistere al match, ma anche per i tanti eventi annunciati all'esterno e per una cerimonia con tutti gli ex del passato. Il calcio d'inizio sarà affidato invece ad Alain Boghossian, doppio ex della sfida visto che lasciò Marsiglia proprio per vestire la maglia del Napoli dal 94 al 97.