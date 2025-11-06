Ufficiale

Il Napoli è tornato oggi ad allenarsi: la nota del club da Castel Volturno

Oggi alle 15:20
di Fabio Tarantino

Napoli oggi in campo dopo la giornata di riposo concessa ieri da Conte post-Champions. Ecco la nota ufficiale del club. "SSC Napoli Training Center - Gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Bologna, domenica alle 15:00 allo stadio Dall'Ara. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".