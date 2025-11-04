Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 4ª di Champions, c'è Napoli-Eintracht
In questo martedì 4 novembre comincia la quarta giornata della league phase di Champions League, che tra le altre vedrà andare in scena Napoli-Eintracht Francoforte alle ore 18:45. Delle squadre italiane gioca anche la Juventus di Luciano Spalletti contro lo Sporting. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 4 NOVEMBRE
14.00 PSG-Bayern (Youth League) - UEFA.TV
15.00 Italia-Ucraina Under 16 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
16.00 Liverpool-Real Madrid (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV
18.00 Norimberga-Bayern (Bundesliga femminile) - DAZN
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT e NOW
18.45 Napoli-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Slavia Praga-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
19.00 Union Berlino-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Juventus-Sporting (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Liverpool-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 PSG-Bayern (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Tottenham-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Atletico Madrid-Union SG (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Olympiacos-PSV (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Bodo/Glimt-Monaco (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.00 Slavia Praga-Arsenal (Champions League) - CIELO (differita)
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
