Il film Scudetto "AG4IN" arriva in tv: data, orario e canali dove vederlo

Arriva in tv, su Sky e Now, il film sul quarto scudetto del Napoli. A partire dal prossimo 22 novembre, la pellicola che era al cinema da settembre sarà disponibile anche su Sky e in streaming su Now. Il titolo, Ag4in, è un film-documentario che riprende i momenti salienti del trionfo in campionato della squadra di Conte, dalla prima a Verona fino al trionfo al Maradona col Cagliari del 23 maggio scorso per il quarto titolo, il secondo in tre anni per il Napoli di De Laurentiis.

Un'idea, quella del film, nata già per il primo scudetto del nuovo corso e che si è ripetuta con grande successo in termini di numeri e presenze al cinema. Ora l'attesa per la prima in tv.