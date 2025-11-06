Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Europa e Conference League con tre italiane

di Antonio Noto

Continuano le gare delle coppe europee, oggi in campo Roma e Bologna per l'Europa e Fiorentina per la Conference League. Alle 18.45 i viola affrontano in trasferta il Main. In Europa League doppio appuntamento alle 21, trasferta a Glasgow per la squadra di Gasperini contro i Ranges, sfida al Dall'Ara per gli uomini di Italiano contro i norvegesi del Brann . Di seguito la programmazione tv completa.

GIOVEDI' 6 NOVEMBRE

13.30 Bolivia-Italia (Mondiali Under 17) - RAI SPORT e FIFA+

13.30 Portogallo-Marocco (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.00 Giappone-Nuova Caledonia (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.30 Argentina-Tunisia (Mondiali Under 17) - FIFA+

15.45 Figi-Belgio (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.15 Emirati Arabi Uniti-Croazia (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Qatar-Sudafrica (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Senegal-Costa Rica (Mondiali Under 17) - FIFA+

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Mainz-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Sturm Graz-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Nizza-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Utrecht-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

19.00 Hoffenheim-Friburgo (Bundesliga femminile) - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Rangers-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Bologna-Brann (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Betis-Lione (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Aston Villa-Maccabi Tel Aviv (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Stoccarda-Feyenoord (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW