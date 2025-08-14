Il Psg vince la Supercoppa europea: la cifra incassata dal club francese
Il Psg di Luis Enrique e Kvaratskhelia ha vinto ai rigori la Supercoppa europea superando il Tottenham che era avanti 2-0. Dopo la Champions con il trionfo sull'Inter in finale, per i francesi nuovo trofeo conquistato in Italia, a Udine. Calcio&Finanza ha svelato l'incasso ottenuto dal club di Parigi dopo l'ultimo trionfo.
"La fetta maggiore del premio per la Supercoppa europea, in realtà, è già garantita alle due società, che hanno potuto incassare 4 milioni di euro ciascuna. Vincere questa sera ha garantito al club francese un ulteriore milione di euro. In questo modo, la squadra campione incasserà complessivamente 5 milioni di euro, mentre il Tottenham si dovrà di fatto accontentare dei 4 milioni già previsti per la partecipazione".
