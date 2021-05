Il Real Madrid, Allegri, il possibile addio di Zidane: il francese paventa l'addio in conferenza

L'ultima conferenza stampa di Zinedine Zidane è stata come al solito un'occasione per parlare del futuro del tecnico francese, che però non si è sbottonato, anche se ha lasciato qualche indizio: "Non conta se ci sarò l'anno prossimo, conta solo la partita di domani, sarà una sfida di alto livello e vedremo se sarà una stagione da 9,5 o da 10. Non è il momento di parlare del resto, non risponderò a domande sul futuro. Il Real può essere migliore senza di me? Sì, certo. Sono qui da 20 anni ed è la cosa migliore che mi sia capitata. Sono fortunato a essere in questo grande club".