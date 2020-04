Il virologo Tarro: "Il vaccino è inutile. Col caldo dovrebbe tornare tutto alla normalità"

Il virologo Giulio Tarro è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in merito al vaccino per contrastare l'emergenza Coronavirus: "Per quanto mi riguarda, credo che per il Sars Cov2 il vaccino sia completamente inutile. Gli antivirali e la terapia immunologica sono più che sufficienti a contrastare la diffusione di questo virus".

NORMALITA' - "In estate, quasi sicuramente, saremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo di restare ancora agli arresti domiciliari forzati. Col caldo, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Non a caso le latitudini africane, come dimostrato da studi scientifici recenti, non consentono una diffusione massiccia ed estesa del Sars Cov2. Ci sono solo piccole endemie qua e là"